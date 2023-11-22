США считают Иран причастным к захвату судна Galaxy Leader

Соединенные Штаты пересматривают списки тех, кого квалифицируют как террористов, в свете захвата хуситами судна Galaxy Leader в Красном море, а также считают Иран причастным к этому инциденту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Захват судна Galaxy Leader является грубым нарушением международного права. Иран причастен [к захвату]", - утверждал он. В частности, Кирби указал, что Тегеран, по мнению Вашингтона, оказывал материальную поддержку хуситам при подготовке к захвату израильского судна.

Кирби добавил, что США на фоне инцидента с захватом Galaxy Leader в настоящее время пересматривают списки тех, кого квалифицируют как террористов. "Мы начали пересмотр [списков тех, кого относим к] потенциальным террористическим организациям", - сказал представитель Белого дома. В данном случае он не имел в виду Иран, так как эта страна находится в соответствующих американских списках с 1984 года.

Кроме того, представитель Белого дома заявил, что такие действия хуситов являются неприемлемыми и США требуют без каких-либо условий немедленно освободить всех заложников и судно.

США нанесли авиаудар по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке. Об этом ТАСС сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"Мы можем подтвердить, что прошлой ночью поддерживаемые Ираном вооруженные группировки нанесли удар с применением баллистической ракеты малой дальности по [иракской] базе Аль-Асад, [на которой размещены американские войска], в результате чего пострадали восемь человек, был причинен незначительный ущерб инфраструктуре", - отметили в пресс-службе командования.

"Непосредственно после этой атаки американский военный самолет AC-130, находящийся в этом районе, нанес в целях самозащиты удар по автомобилю поддерживаемых Ираном группировок и ряду бойцов поддерживаемых Ираном группировок, задействованных в этой атаке", - заявил представитель СЕНТКОМ, отметив, что в результате удара "есть несколько погибших".

Ранее об авиаударе американских ВС сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. По их данным, в результате удара, который был нанесен неподалеку от базы Аль-Асад, погибли от пяти до восьми бойцов проиранских группировок.

По данным Пентагона, с 17 октября американские войска в Сирии и Ираке подверглись нападениям 66 раз. На сирийской территории дислоцировано около 900 американских военнослужащих, в Ираке - 2,5 тыс. Ранее заместитель генсекретаря движения "Хезболлах" Наим Касем заявил, что атаки на базы США в Сирии и Ираке имеют крайне важное значение для прекращения агрессии против сектора Газа.

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