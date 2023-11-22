Израиль доведет до конца операцию в Газе

Израиль намерен довести свою военную операцию против палестинского радикального движения ХАМАС до конца, несмотря на возможное временное прекращение огня ради освобождения части удерживаемых в анклаве заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил перед началом чрезвычайного заседания правительства, посвященного ситуации с заложниками.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть: война продолжается и будет продолжена до выполнения всех наших целей - уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников и создания ситуации, при которой после ХАМАС сектор Газа более не будет представлять опасность для Израиля и перестанет быть территорией, на которой процветает террор", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!