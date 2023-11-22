Катар подтвердил договоренности между Израилем и ХАМАС о начале гуманитарной паузы
Катар подтвердил достижение соглашения о четырехдневной гуманитарной паузе в боевых действиях между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Соответствующее сообщение опубликовало Министерство иностранных дел Катара на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Катар объявляет об успехе совместных посреднических усилий, предпринятых вместе с Арабской Республикой Египет, США, между Израилем и ХАМАС, в результате которых было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе", - говорится в заявлении.
Как отмечает МИД, время начала гуманитарной паузы будет объявлено в течение 24 часов.
Отметим, что соглашение подразумевает прекращение огня сроком на четыре дня.
Ранее мы писали о том, что между Израилем и ХАМАС достигнута договоренность об обмене пленными.
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