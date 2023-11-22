Главы минобороны США и Израиля обсудили защиту жителей Газы

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил о необходимости продолжения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа и вопрос защиты гражданского населения в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Ведомство указывает, что стороны созвонились для обсуждений операций Израиля в Газе. Во время разговора американский министр в том числе подчеркнул "важность предотвращения эскалации в регионе".

"Он обсудил критическую важность увеличения и поддержания поставок гуманитарной помощи и защиты мирных жителей в Газе", - отметил Райдер.

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