В Израиле опубликовали список подлежащих освобождению палестинских заключенных

Министерство юстиции Израиля опубликовало список подлежащих освобождению палестинских заключенных в рамках соглашения о возвращении заложников, удерживаемых в секторе Газа с момента обострения конфликта с исламистской группировкой ХАМАС 7 октября, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с постановлением правительства составлен список заключенных, подлежащих освобождению. Информация верна на момент публикации и предоставлена правоохранительными органами", - передается в заявлении ведомства.

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