Дипломатия Макрона ставит нас под угрозу

Автор: Байрам Эльшадов

Внешняя политика Макрона начинает пугать французов, живущих в Африке. Похоже, что все больше французов начинает приходить к мнению, что внешнеполитический курс президента Эммануэля Макрона является угрозой для интересов Франции в Африке. Одна из статей опубликованных во французской прессе указывает на значительный потенциал эскалации антифранцузских настроений в Мали и Буркина-Фасо.

Французские граждане считают, что несмотря на то, что на индивидуальном уровне к французам в Африке относятся хорошо, дипломатическая напряженность в следствии политики Макрона заставляет задуматься о будущем. Для того, чтобы нивелировать разрушительный потенциал политики главы французского государства граждане Франции, проживающие в этих африканских странах, а также репатрианты из Франции, объединяются в гражданские организации. Главной целью этих организаций является донесение до местного населения позиции французов, которая заключается в том, что политика Макрона в отношении стран Африки не является позицией французских подданных.

В статье отмечается, что французам, проживающим в Африке пришлось пережить не мало неспокойных дней. В частности, чувство страха стало осязаемым после событий в Нигере. Одна из француженок из Мали отмечает, что прекурсором таких трансформаций стала позиция Парижа, которая была негативно воспринята в регионе. Позиция Франции заключалась в отказе отозвать солдат и посла страны из Нигера, что являлось двумя главными требованиями нового режима. В дополнение к этому Франция была готова поддержать потенциальную интервенцию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Такой подход Парижа создал значительные риски для безопасности французов, проживающих как в Нигере, так и в других странах региона.

Также отношения Франции с одной стороны, и Буркина-Фасо и Мали с другой, подпортили решение парижских властей. Одним из таких решений было внесение Мали в "красную зону", включающую в себя страны, куда не рекомендуется путешествовать. Также французские власти приостановили выдачу виз в Мали, что не помогло ситуации. В статье отмечается, что эти решения привели к ощутимым изменениям в африканской стране, так как бизнес понес значительные убытки, люди не могли поехать во Францию. И это произошло не смотря на то, что в Мали не было зафиксировано враждебных по отношению к Франции шагов. В результате действий французских властей, как отмечается в статье, "распались семьи и были отменены свадьбы". Один из французских подданных в Мали назвал ощущения от событий, произошедших после 26 июля "шоком".

В результате, малийские французы отправили письмо в посольство, в котором осудили "односторонние и контрпродуктивные меры, которые будут иметь драматичные последствия". Аналогичное письмо было направлено и французами Буркина-Фасо, которые требовали возобновить "научное сотрудничество, академический и культурный обмен между Францией и этими двумя странами".

Таким образом, статья демонстирует, что ошибочное понимание ситуации в Африке нанесло значительный ущерб по отношениям Франции с африканскими странами, и привело к значительной эрозии существовавших отношений. Все это сильнейшим образом, в первую очередь ударило по жизням французов в Африке.