ВМС Индии провели пуск крылатой ракеты с нового эсминца

ВМС Индии провели успешный испытательный пуск крылатой ракеты BrahMos с борта недавно переданного в распоряжение военно-морских сил эсминца проекта 15B "Импхал".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило западное командование ВМС Индии.

"Импхал 12706, новейший из построенных в Индии эсминцев с управляемым ракетным оружием, идеально справился с первым испытательным пуском BrahMos. Это стало первым испытанием ракеты BrahMos увеличенной дальности с корабля, еще официально не принятого на вооружение, что подчеркивает неослабевающий фокус на поддерживание боевой готовности, растущее мастерство отечественного судостроения и надежность оружия и платформ", - говорится в сообщении западного командования ВМС, размещенном в соцсети X (ранее Twitter).

Третий эсминец проекта 15B "Импхал" был передан ВМС Индии 20 октября, на четыре месяца раньше запланированного срока. Корабль оснащен технологией "стелс", имеет водоизмещение 7,5 тыс. тонн, длину 164 м, и является одним из наиболее крупных эсминцев, когда-либо построенных в Индии. Он оснащен зенитными ракетами средней дальности с вертикальным стартом "Барак 8", сверхзвуковыми крылатыми ракетами BrahMos, противоподлодочным оружием и системами обнаружения.

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