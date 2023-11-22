Армения бойкотирует ОДКБ

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян отказался принимать участие в декабрьском заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает в среду Day.Az.

"У Армении нет решения относительно выхода из организации, но я считаю, что мое участие в заседании в нынешней ситуации неуместно", - заявил он армянским СМИ.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также объявил, что не примет участия во встрече министров иностранных дел ОДКБ, которая состоится 22-23 ноября в Беларуси. Министр обороны Армении Сурен Папикян также не примет участия в заседании ОДКБ в Минске.

До этого, 14 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о своем решении не участвовать в ОДКБ 23 ноября.

Между тем, на недавней закрытой конференции, в которой приняли участие эксперты и представители различных информационных платформ и пропагандистских СМИ, премьер-министр Армении заявил о смене внешнеполитического курса страны. После встречи Пашинян объявил о своем решении прекратить участие в деятельности ОДКБ и СНГ, активно занимаясь поиском альтернативных механизмов для обеих организаций.

Он также отметил, что западные партнеры дали несколько интригующих обещаний в различных областях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!