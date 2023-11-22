Жители Еревана пережили стресс по вине полиции

Утро среды началось для жителей Еревана с полного коллапса транспортной системы города из-за визита президента Ирака Абдула Латифа Рашида.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, спешащие на работу граждане оказались захвачены врасплох, увидев стоящих на перекрестках патрулей, преградивших им путь.

Длилась такая ситуация в общей сложности около получаса, однако для миллионного города такой временной отрезок вполне достаточен для настоящего коллапса. Вскоре выяснилось, что коллапс был вызван протокольными мероприятиями, приуроченными к визиту президента Ирака, сообщили армянским СМИ в пресс-службе полиции.

Абдул Латиф Рашид прибыл в Ереван накануне вечером, сегодня предстоят переговоры с премьером, президентом и спикером парламента, а также посещение ряда мест. Это, видимо, и стало причиной жутких пробок. Люди сходили с транспорта и шли пешком.

Журналисты отмечают, что в какой-то момент изрядно занервничавший автовладелец подошел к полицейским и громко предъявил претензии к их действиям по перекрытию дороги. На что они ответили, что движение возобновится через считанные минуты. В результате полицейским пришлось ограничивать также и хаотичное движение пешеходов. Вскоре появился кортеж.

Автомобиль иракского лидера сопровождали мотоциклисты на белоснежных байках. Почётную колонну замыкал автомобиль скорой помощи.

Зарубежные лидеры не впервые посещают Ереван, однако в памяти не было случаев, чтобы вполне себе рядовой вояж заморского президента остановил полгорода.

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