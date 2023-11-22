Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Великобританию и Францию.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Турции.

Сегодня Хакан Фидан отправится в Лондон и Париж.

"Совместный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ), прошедший в Эр-Рияде 11 ноября, поручил министрам иностранных дел Турции, Палестины, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Иордании, Катара и Нигерии принять меры по прекращению войны в Газе и достижению устойчивого мира. Министр Хакан Фидан посетит Лондон и Париж 22 ноября 2023 года для проведения встреч в рамках этих совместных дипломатических усилий", - говорится в информации.

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