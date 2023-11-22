Воздушная сирена сработала на севере Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля вновь сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в северных районах Израиля после того, как прозвучавшие ранее в среду сигналы ПВО в этом районе были признаны ложной тревогой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба проинформировала, что после предыдущего "сообщения о сиренах, прозвучавших в районе Рош-ха-Никра на севере Израиля", было установлено, что "речь идет о ложной идентификации [цели]".

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