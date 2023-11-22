В ХАМАС назвали условия соглашения прекращении огня с Израилем

В палестинском движении ХАМАС раскрыли условия четырехдневного гуманитарного перемирия с Израилем.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в рамках сделки предполагается прекращение огня обеими сторонами конфликта и всех военных действий израильских военных на территории сектора Газа.

"По перемирию предусмотрена активизация движения грузовых автомобилей для поставок гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощи во все районы сектора Газа; освобождение 50 женщин и детей оккупационных (израильских) заключенных в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение 150 женщин и детей нашего народа из оккупационных (израильских) тюрем в возрасте до 19 лет", - говорится в сообщении ХАМАС.

Помимо этого, предполагается полностью ограничить воздушное движение на юге анклава на четыре дня, а на севере - на шесть часов в день, с 10:00 до 16:00. Также по перемирию предусмотрено обеспечение свободы передвижения жителей, "особенно на улице Салах ад-Дин, чтобы люди могли перемещаться с севера на юг сектора".

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