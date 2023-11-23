Огненный болид пролетел в небе над Мексикой

Этой ночью яркая вспышка озарила город Сан-Луис-Потоси в центральной Мексике. В небе над ним на огромной скорости пролетел яркий космический объект, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Специалисты уже определили, что по всем характеристикам это был болид или так называемый метеороид - кусок горной породы из космоса, которых огромное множество в межпланетном пространстве. Приближаясь к Земле, он сгорает в атмосфере, образуя огненный хвост.

Уже через несколько секунд световой след исчез, но это красивое космическое явление успели заснять десятки горожан.