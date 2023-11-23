https://news.day.az/world/1616408.html Огненный болид пролетел в небе над Мексикой - ВИДЕО
Огненный болид пролетел в небе над Мексикой - ВИДЕО
Этой ночью яркая вспышка озарила город Сан-Луис-Потоси в центральной Мексике. В небе над ним на огромной скорости пролетел яркий космический объект, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Специалисты уже определили, что по всем характеристикам это был болид или так называемый метеороид - кусок горной породы из космоса, которых огромное множество в межпланетном пространстве. Приближаясь к Земле, он сгорает в атмосфере, образуя огненный хвост.
Уже через несколько секунд световой след исчез, но это красивое космическое явление успели заснять десятки горожан.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре