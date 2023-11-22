Самолет рухнул на парковку в Техасе

В США легкомоторный самолет упал в городе Плано в Техасе. Воздушное судно рухнуло прямо перед местной закусочной Mama's Daughter's Diner, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Самолет протаранил несколько припаркованных автомобилей и вспыхнул, как спичка. На борту находился только пилот.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Известно, что загорелись несколько автомобилей. Пожар уже удалось потушить.