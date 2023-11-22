Правительство Германии выделило кредит Армении

Правительство Германии предоставит Армении помощь в размере 84,6 млн евро в виде грантов и кредитов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Об этом заявили министр экономики Армении Ваан Керобян и госсекретарь министерства экономического развития и сотрудничества Германии Нильс Аннен на пресс-конференции в Ереване по итогам двухдневных межправительственных переговоров.

"Дополнительная помощь, предоставленная Германией, будет направлена на реализацию новых программ в сфере среднего профессионального технического образования, а также в сфере возобновляемой энергетики", - отметил Керобян.

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