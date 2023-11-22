Израиль на четыре часа приостановил боевые действия в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля приостановила боевые действия в городе Хан-Юнис на юге Газы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель военных Авихай Эдри.

"Сегодня в течение дня, а именно - с 10:00 до 14:00, мы осуществим тактическую приостановку боевых действий в районах Джаурат эл-Лот и Батн эс-Самин города Хан-Юнис в гуманитарных целях", - написал Эдри на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее мы писали о том, что в ХАМАС назвали условия соглашения прекращении огня с Израилем.

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