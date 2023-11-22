Путин и Рахмон провели еще одну встречу
В среду в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Москве были продолжены таджикско-российские встречи на высшем уровне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.
"Лидеры двух государств Эмомали Рахмон и Владимир Путин в ходе рабочего завтрака обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран и обменялись мнениями по результатам состоявшихся вчера официальных переговоров, которые были признаны взаимополезными в плане дальнейшего продвижения стратегического партнёрства и отношений союзничества сторон", - говорится в сообщении.
Накануне после завершения встреч и переговоров на высшем уровне Таджикистана и России в присутствии глав государств был подписан новый пакет документов о сотрудничестве.
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