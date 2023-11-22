Молдова выходит из семи соглашений с СНГ

Правительство Молдовы денонсировало в среду еще семь соглашений, подписанных в рамках СНГ, соответствующие решения были приняты на заседании кабинета по предложению министра иностранных дел Нику Попеску, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Речь идет о соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств СНГ, соглашении о сотрудничестве в борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств, соглашении о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями.

Правительство также одобрило денонсацию соглашений о сотрудничестве и взаимопомощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и борьбы с правонарушениями в этой области, о создании общего научно-технологического пространства государств СНГ, о создании ресурсных резервов в целях обеспечения стабильной деятельности в параллельном режиме энергетических систем государств СНГ, о распространении знаний и образовании взрослых.

Попеску аргументировал необходимость денонсации неприменимостью этих договоров в сегодняшней ситуации, а также тем, что документы устарели и потеряли актуальность. "Кроме того, что политика Молдовы, направленная на европейскую интеграцию, не совпадает с тем, что прописано в этих соглашениях", - сказал министр.

Решения о денонсации вступят в силу после принятия парламентом соответствующих законов.

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