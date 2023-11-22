ЕС выделит дополнительную помощь Украине

Евросоюз 22 ноября выделит Украине очередной транш финансовой помощи в размере 1,5 млрд для поддержания экономической стабильности, сообщила в соцсети председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Наша поддержка Украины сейчас достигла 85 млрд евро", - отметила она.

Председатель Еврокомиссии также анонсировала продолжение финансовой поддержки страны. "Далее последует. Мы предложили Украине 50 млрд евро до 2027 года", - написала она.

В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

В январе Еврокомиссия осуществила выплату Украине 3 млрд евро - первого транша этой помощи. Начиная с марта, выплаты производятся ежемесячно в размере 1,5 млрд евро. Предыдущие выплаты были 22 октября.

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