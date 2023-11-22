https://news.day.az/world/1616435.html НАТО увеличивает присутствие в Косово
НАТО увеличивает присутствие в Косово
НАТО уже увеличила свой военный контингент в Косове на 1000 человек, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Северной Македонии, которую транслировала пресс-служба НАТО, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"НАТО уже увеличила свой контингент в Косове на 1000 человек", - заявил Столтенберг, подчеркнув, что дестабилизация ситуации в Косове вызывает озабоченность НАТО.
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