Ким Чен Ын рассказал о плюсах запуска военного спутника

Запуск военного разведывательного спутника позволит КНДР издалека наблюдать за противником и при необходимости наносить по нему удары, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе посещения Государственного главного управления КНДР по аэрокосмической технике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает ЦТАК.

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын заявил, что вооруженные силы (нашей) республики теперь обзавелись "глазами", позволяющими видеть с высоты на 10 тысяч ли, и мощным "кулаком", способным бить на 10 тысяч ли, и вновь подчеркнул, что (стране) необходимо располагать еще большим количеством разведывательных спутников как для повышения эффективности наших мощных военных ударных средств, так и для собственной защиты", - цитирует ЦТАК слова северокорейского лидера.

Десять тысяч ли ("малли") является образным выражением, которое означает очень большое расстояние и включено в название запущенного КНДР спутника "Маллиген-1"(Телескоп-1). Оно также нередко используется руководством страны для обозначения высоких темпов развития, когда нужно решать сложнейшие задачи в самые сжатые сроки. При первом главе КНДР Ким Ир Сене для этого использовался образ "чхоллима" - мифического крылатого коня, который может преодолевать тысячу ли (500 км) в день. Это название использовано в новой ракете-носителе "Чхоллима-1", выводившей разведывательный спутник на орбиту.

В ходе визита в главное управление по аэрокосмической технике Ким Чен Ын ознакомился со сделанными спутником снимками "главных военных баз американских войск, включая авиабазу Андерсен и порт Апра, снятых в воздушном пространстве над островом Гуам" и подчеркнул необходимость запустить и развернуть полноценную спутниковую группировку, способную предоставлять вооруженным силам КНДР "ценную и насыщенную информацию о врагах в режиме реального времени". По его словам, это создаст условия для "последовательного контроля и учета характера действий войск США и их сателлитов, которые обостряют военную ситуацию в регионе, "отправляя в район Корейского полуострова атомные авианосцы и субмарины".

Сообщается, что Ким Чен Ын одобрил предложение главного управления о вынесении на предстоящий IX Пленум ЦК партии восьмого созыва "актуального плана создания возможностей по аэрокосмической разведке Южной Кореи и регионов в районе Тихого океана". Во время пленума будет рассмотрен и определен план запуска спутников-разведчиков на 2024 год.

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