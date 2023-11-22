Перемерие между ХАМАС и Израилем вступит в силу... - ДАТА
Соглашение Израиля и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и о начале обмена заложников на заключенных вступит в силу с 10 утра в четверг 23 ноября (12:00 по бакинскому времени).
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает АР.
Израильские СМИ, ссылаясь на ХАМАС, также сообщали о том, что договоренности вступят в силу с 10 утра четверга по местному времени.
Ранее сообщалось, что речь идет о четырех днях прекращения огня и что за этот срок предполагается обмен 50 израильских заложников, захваченных 7 октября, на освобождение 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Затем стороны могут договориться о продолжении обмена удерживаемыми лицами. Израиль готов максимум на десять дней прекращения боевых действий в секторе Газа, а затем намерен продолжить уничтожение объектов ХАМАС.
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