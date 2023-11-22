В ХАМАС рассказали о заложниках, которых освободят в рамках соглашения с Израилем

Большинство палестинских граждан, которых освободит Израиль в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС, составляют уроженцы Западного берега реки Иордан. С таким утверждением выступил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью телеканалу Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Заключенные палестинцы, которых освободит Израиль, - это в большинстве своем женщины и дети, все они получили определенные тюремные сроки. Большую часть из них составляют уроженцы Западного берега, и их вернут непосредственно в места проживания", - сказал Абу Марзук.

По его словам, иностранные граждане составляют большинство среди 50 заложников, которые удерживались в секторе Газа.

"Большинство из 50 заложников, которые будут освобождены, составляют граждане иностранных государств", - подчеркнул Абу Марзук.

Израильское правительство по итогам многочасового специального заседания в ночь на 22 ноября одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, после чего военная операция в анклаве возобновится. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения.

В свою очередь ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен заключенных в израильских тюрьмах.

За освобождение еще десяти заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.

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