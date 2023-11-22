Власти Китая окажут поддержку девелоперам с дефолтами

Правительство Китая включило крупнейших девелоперов Country Garden и CIFI Holdings в проект списка компаний, которым необходимо оказать финансовую поддержку. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, этот "белый список" вскоре будет разослан банкам и другим финансовым организациям. В него также вошли Gemdale Corp, China Vanke и Seazen Group - все с просрочками по долгам. Масштабы помощи пока неясны.

Эксперты отмечают, что включение таких гигантов, как Country Garden, демонстрирует смягчение позиции Пекина по отношению к частным девелоперам на фоне кризиса на рынке недвижимости Китая. Ранее власти отказывали проблемным застройщикам в спасении.

Country Garden в октябре продемонстрировала рекордное падение продаж за последние шесть лет. А компания Vanke, несмотря на отсутствие дефолтов, столкнулась с обвалом стоимости облигаций. При этом компания получила сильную поддержку местных чиновников.

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