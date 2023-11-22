МИД РФ дает бесплатный урок геополитики Еревану

Безоглядная ставка Еревана на то, что Запад им поможет, потерпела фиаско.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Ереван рвется вести переговоры в Вашингтоне и Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин. Их действия подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа. Они хотят разрушить существующие механизмы безопасности, и при этом воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности. Поэтому никакой реальной отдачи от их посредничества быть не может. Безоглядная ставка Еревана на то, что Запад им поможет, потерпела фиаско. Несмотря на имеющиеся приглашения, переговоры по мирному договору заморожены", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона уже неоднократно приглашала Армению присоединиться к переговорам в Москве и на других площадках, однако "внятного ответа от Еревана нет".

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