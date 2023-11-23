Власти Нью-Йорка обеспокоились угрозой терроризма

Власти штата Нью-Йорк выделяют дополнительные $3 млн на усиление мер безопасности в связи с угрозой террористической атаки на фоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано на сайте губернатора штата Кэти Хокул.

Как указано в сообщении, эти средства будут направлены на обучение сотрудников отдела национальной безопасности штата распознавать и устранять террористические угрозы, возникающие в учебных заведениях. Финансирование также пойдет на составление специального пособия, которое поможет "выявлять дезинформацию в Интернете", разжигающую ненависть. Предполагается, что этот документ будет разослан в школы и вузы и позволит родителям провести с детьми беседы по поводу терроризма.

"Растущий уровень ненависти подвергает опасности всех нью-йоркцев, и как губернатор, я намерена бороться с этим кризисом", - заявила Хокул. Она также призвала компании, владеющие социальными сетями, к совместной работе по противодействию терроризму. "Нью-Йорк всегда был маяком надежды, толерантности, инклюзивности, и нас определит то, как мы вместе осудим ненависть во всех ее проявлениях", - подчеркнула губернатор.

По данным отдела национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Нью-Йорка, число высказываний в Интернете, разжигающих ненависть, за последнее время выросло на 425% в отношении еврейских общин и на 417% в отношении мусульманских объединений.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на данные разведки сообщил, что в Нью-Йорке значительно повысилась угроза террористической атаки в связи с обострением на Ближнем Востоке. По информации спецслужб, этому способствует распространение "антисемитской и антипалестинской" риторики в социальных сетях.

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