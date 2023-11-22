Израиль ударил по югу Дамаска

В Сирии военные задействовали системы ПВО, чтобы отразить серию авиаударов Израиля в районе южного Дамаска.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают иранские СМИ.

По некоторым данным, возле аэропорта Дамаска поднимаются клубы черного дыма.

Сирийское агентство Sana, ссылаясь на военный источник, сообщило, что израильские самолеты выпустили две ракеты по цели рядом с Дамаском, пишет The Times of Israel. ПВО сбили одну из них, вторая долетела и нанесла материальный ущерб. По информации Sana, обошлось без пострадавших. О работе ПВО также сообщила сирийская проправительственная радиостанция Sham FM.

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