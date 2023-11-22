Турция избрана членом Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Министр сказал, что Турция была избрана членом комитета путем голосования на сессии "24-й Генеральной ассамблеи государств-участников", состоявшейся в Париже.

Министр добавил, что в течение четырехлетнего периода членства Турция вместе с другими членами Комитета всемирного наследия будет иметь право голоса в процессе принятия решений относительно кандидатов на занесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.