ХАМАС передал Израилю список освобождаемых заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС через посредников передало израильской стороне список заложников, которых оно готово освободить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, большинство из числа 50 заложников, которых планируется отпустить, составляют иностранные граждане.

По словам главы отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басема Наима, список заложников составлялся при участии международных посредников: Катара, Египта и США.

Освобожденные сначала будут переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), а затем - египетской стороне.

Со своей стороны, министерство юстиции Израиля опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения.