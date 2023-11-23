Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО

На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News.

По информации телеканала, двое находившихся в машине погибли. Также пострадал пограничник. Мост через Ниагарский водопад после этого закрыли.

Расследование координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.