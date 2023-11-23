https://news.day.az/world/1616557.html Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News.
По информации телеканала, двое находившихся в машине погибли. Также пострадал пограничник. Мост через Ниагарский водопад после этого закрыли.
Расследование координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.
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