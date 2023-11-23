https://news.day.az/world/1616557.html Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО

Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО

В мире, 23 ноября 2023 00:06 (UTC +04:00) 381
Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие

На мосту через Ниагарский водопад между США и Канадой взорвался автомобиль. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Fox News.

По информации телеканала, двое находившихся в машине погибли. Также пострадал пограничник. Мост через Ниагарский водопад после этого закрыли.

Расследование координирует ФБР вместе с местными и федеральными правоохранительными органами.

  • Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие
  • Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие
  • Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие
  • Теракт на мосту через Ниагарский водопад, есть погибшие
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