https://news.day.az/world/1616559.html Ракетные удары Израиля по Дамаску - есть раненые
Ракетные удары Израиля по Дамаску - есть раненые
Четыре человека получили ранения в результате ракетных ударов Израиля по сирийской провинции Дамаск в ночь на 22 ноября. Соответствующее заявление сделал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его словам, удары из реактивных систем залпового огня наносились с территории Голанских высот.
Под обстрел попали объекты инфраструктуры в провинции Дамаск.
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