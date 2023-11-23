Ракетные удары Израиля по Дамаску

Четыре человека получили ранения в результате ракетных ударов Израиля по сирийской провинции Дамаск в ночь на 22 ноября. Соответствующее заявление сделал замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, удары из реактивных систем залпового огня наносились с территории Голанских высот.

Под обстрел попали объекты инфраструктуры в провинции Дамаск.