ЦАХАЛ раскрыл подробности освобождения заложников

Освобождение удерживаемых палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа заложников - сложный процесс, который будет состоять из нескольких этапов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, сообщило издание The Jerusalem Post.

"Это сложный процесс, который займет время и будет продолжаться в несколько этапов. Нашим руководящим принципом было и остается сначала информировать семьи заложников, а затем информировать общественность. В ближайшие дни будут моменты боли и моменты радости, возможно и попытки психологического террора", - предупредил представитель ЦАХАЛ.

Ранее глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что процесс освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников начнется не раньше 24 ноября. Израильское правительство одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, во время которых в анклаве вводится режим прекращения огня. Министерство юстиции Израиля утром 22 ноября опубликовало список из 300 палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в рамках соглашения. За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия.

По данным израильских властей, всего в плену у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, являющиеся также гражданами США, Германии и других стран. Около 35 человек - иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля, большинство из них - граждане Таиланда, работавшие в Израиле.

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