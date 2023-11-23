Норвегия вслед за Финляндией собралась закрыть границу с Россией

Норвегия вслед за Финляндией может закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом, ссылаясь на премьер-министра страны Йонаса Гара Стере, сообщает телеканал TV2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стере задали вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и "закрыть границу с Россией выше Сторскога". Премьер-министр королевства ответил: "если надо". Он добавил, что власти страны пристально наблюдают за событиями в Финляндии и Эстонии.

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