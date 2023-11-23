Хуситы запустили баллистические ракеты по Израилю

Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы запустили баллистические ракеты по нескольким военным объектам в городе Эйлатна юге Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Masirah, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сариа пообещал, что хуситы продолжат наносить удары, "пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа".

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