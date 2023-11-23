В Сеуле объяснили приостановку военного соглашения с КНДР

Частичная приостановка Южной Кореей соглашения о снижении межкорейской напряженности от 2018 года является "минимальной оборонительной мерой" против КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил глава южнокорейского министерства обороны Син Вон Сик в четверг.

"Запуск Северной Кореей того, что она называет военным спутником-шпионом, 21 ноября является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной провокацией против международного сообщества, в очередной раз демонстрирующей, что у нее нет желания соблюдать военное соглашение", - цитирует министра "Ренхап".

"Таким образом, частичное приостановление действия соглашения является важной мерой для защиты жизни и безопасности людей. Это пропорциональный ответ на провокацию Северной Кореи и минимальная оборонительная мера", - отметил он.

По словам министра обороны, южнокорейские военные возобновят операции воздушного наблюдения вблизи пограничного региона.

"Если Северная Корея устроит провокации под предлогом приостановки (действия межкорейского договора - ИФ), мы ответим немедленно, решительно и до конца", - подчеркнул он.

По данным военных источников агентства, беспилотные летательные аппараты наблюдения и самолеты-разведчики были развернуты вблизи границы вскоре после того, как Сеул частично приостановил действие межкорейского соглашения от 2018 года.

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