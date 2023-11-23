"Исламское сопротивление Ирака" ударило по американской базе

Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" атаковали контролируемую военнослужащими США военную базу, расположенную недалеко от международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане на севере страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения.

Согласно тексту, обстрел стал ответом на "преступления, совершаемые [Израилем] против [палестинского] народа в секторе Газа" при поддержке США. Утверждается, что в сторону базы был запущен БПЛА, который якобы поразил заданную цель.

Ранее президент США Джо Байден выступил с предупреждением о том, что США готовы нанести, если сочтут нужным, новые удары по группировкам, которые, по мнению Вашингтона, поддерживаются Ираном и несут ответственность за вылазки против американских военнослужащих на Ближнем Востоке.

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