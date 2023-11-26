КНДР усилит войска на границе с Южной Кореей

КНДР усилит подразделения своих вооруженных сил, дислоцированных у демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей, направив в них дополнительные войска и новые вооружения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, министерство обороны КНДР объявило о намерении разместить дополнительные "вооруженные силы и новую военную технику вблизи демаркационной линии". Согласно заявлению ведомства, "Южная Корея будет нести полную ответственность, если произойдет необратимое столкновение между Севером и Югом".

Причиной такого решения ЦТАК называет приостановку Сеулом действия части межкорейского военного соглашения от 2018 года в ответ на запуск спутника КНДР.

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