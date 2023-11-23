ХАМАС пытался внести изменения в соглашение с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС решило в последний момент внести изменения в соглашение с Израилем, это послужило причиной промедления при реализации сделки о перемирии и освобождении заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник.

По его данным, глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в среду побывал в Катаре, где ему сообщили, что ХАМАС хотел бы внести изменения в проект соглашения. "Катарцы сообщили нам [израильской стороне] около 23:00, что ХАМАС до сих пор не подписал соглашение. Похоже, они до сих пор обсуждают этот вопрос," - цитирует радиостанция неназванного израильского чиновника. По ее сведениям, на настоящий момент соглашение не может быть выполнено в течение по меньшей мере ближайших суток, поскольку ни Катар, ни ХАМАС до сих пор не подписали его финальный вариант.

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