Белый дом забеспокоился из-за задержек голосования по Украине

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена задержками с вынесением на обсуждение и голосование в Палате представителей Конгресса пакета поддержки Украины, уже испытывающей нехватку американской военной помощи. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, спикер Майк Джонсон обозначил, что в определенный момент вынесет украинский вопрос на голосование, "но Белому дому до сих пор не понятен новый республиканский лидер и его подход к переговорам".

Как отмечается в материале, демократы раздосадованы действиями Джонсона, поскольку вопрос финансирования Украины уже достигает "кризисной точки". В Демократической партии надеются, что после дня Благодарения палата начнет обсуждение запроса Байдена на комплексную помощь Украине, Израилю, Тайваню и другие цели национальной безопасности.

При этом у контролирующих палату республиканцев и Джонсона останется всего около трех недель до рождественских праздников и нет уверенности, что за это время они успеют вынести вопрос на обсуждение и принять. На этом фоне в Белом доме вспоминают бывшего спикера Кевина Маккарти, которого ранее сместили с его должности усилиями группы республиканцев при полной поддержке демократов в палате.

В то же время конгрессмены в разговоре с изданием признаются, что среди обеих партий сохраняется подавляющая поддержка в вопросе финансирования Украины. Таким образом, решение вопроса зависит от спикера Джонсона.

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