В США рассказали о трудном для Германии выборе из-за Украины

На фоне заморозки государственных расходов Германии до конца года Берлину придется сделать выбор между финансовой поддержкой немецкого бизнеса и помощью Украине. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Правительство должно решить, каким сферам оно должно уделить приоритетное внимание: укреплению коллективной обороны Европы и поддержке Украины, или смягчению воздействия растущих энергетических цен на бизнес и домохозяйства", - указал автор статьи Боян Панчевский.

Издание со ссылкой на анонимные источники также сообщает, что правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца уже пообещало ЕС поддержать четырехдневный пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

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