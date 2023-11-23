Пашинян готовит Армению к внеочередным парламентским выборам

В Армении планируется провести внеочередные парламентские выборы в 2024 году.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что такое решение было принято премьер-министром страны Николом Пашиняном несколько дней назад в ходе заседания правящей партии.

Как стало известно, основной целью премьер-министра Армении является снижение количества мест оппозиционных партий в парламенте.

Скорейшее проведение внеочередных парламентских выборов является "панацеей" для администрации Пашиняна, который несколько месяцев назад начал активную зачистку оппозиции от тех, кто может составить ему конкуренцию. Острая необходимость в этом возникла после того, как сын Роберта Кочаряна стал депутатом.

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