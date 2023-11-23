ХАМАС не предоставило необходимые данные о заложниках, которых планирует освободить

Радикальное палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю исчерпывающую информацию о заложниках, которых планировало освободить, что и спровоцировало задержку при вступлении соглашения о перемирии в силу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на источники в США и на Ближнем Востоке.

По их данным, ХАМАС предоставило израильской стороне списки из 50 человек, которых должны освободить в первую очередь, с указанием их имен, пола и гражданства. Однако, как отмечает издание, необходимая информация о некоторых из заложников отсутствовала, что затруднило бы процесс их вывоза из сектора Газа, поэтому списки были признаны неполными.

Ранее мы писали о том, что ХАМАС пытался внести изменения в соглашение с Израилем.

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