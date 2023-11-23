Акция протеста в Ереване
Утром 23 ноября представителями рыбных хозяйств из Араратской области устроили акцию протеста у министерства, поскольку недовольны поправками, внесенными в Водный кодекс.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в настоящее время группа протестующих проводит встречу с министром.
Во время акции представители рыбных хозяйств заявили, что есть информация о незаконном использовании воды, о неэффективном управлении водными ресурсами, они поднимают эти проблемы, однако министерство игнорирует их.
"Мы можем показать вам все незаконно действующие колодцы, где нет счетчиков. Может, начнете работать адресно?" - сказал один из участников встречи.
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