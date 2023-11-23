Израиль раскрыл крупное убежище ХАМАС под больницей «Аль-Шифа»

Израильские военные раскрыли убежище ХАМАС под крупнейшей больницей "Аль-Шифа" в секторе Газа и показали его журналистам. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Politico.

"Десятки солдат сопровождали журналистов через узкий каменный туннель (...) В жилых помещениях, расположенных в конце туннеля, были кондиционер, кухня, ванная комната и пара металлических кроватей", - сказано в публикации.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, больница "Аль-Шифа" - крупнейший террористический объект ХАМАС. Отмечается, что израильская сторона не раз заявляла, что под территорией больницы группировка спрятала командный пункт и бункеры. Военные назвали подземное убежище своим самым значимым открытием.

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