Совместные российско-индийские военно-морские учения завершились.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Тихоокеанского флота России.

Сообщается, что корабли ВМС России и Индии завершили учения в Бенгальском заливе на северо-востоке Индийского океана.

Боевые корабли России и Индии в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

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