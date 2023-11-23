https://news.day.az/world/1616661.html Совместные российско-индийские военно-морские учения завершились
Совместные российско-индийские военно-морские учения завершились
Совместные российско-индийские военно-морские учения завершились.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Тихоокеанского флота России.
Сообщается, что корабли ВМС России и Индии завершили учения в Бенгальском заливе на северо-востоке Индийского океана.
Боевые корабли России и Индии в ходе учений выполнили артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
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