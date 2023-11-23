В США назвали очень плохой сделку Израиля с ХАМАС

Договоренности Израиля и ХАМАС по приостановке боевых действий в обмен на освобождение заложников невыгодны еврейскому государству, считает бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает Day.Az со ссылкой на The Hill. По его словам, Тель-Авив заставят поменять преступников на мирных жителей.

"Сделка, по крайней мере, насколько я понимаю условия в том виде, в каком они были объявлены, является очень плохой сделкой для Израиля. Это очередной обмен заложников - гражданских - на преступников, которые находятся в израильских тюрьмах, в соотношении 3:1 в пользу террористов ХАМАС", - пояснил Болтон.

Он добавил, что Израиль сдался, согласившись на сделку из-за "давления" со стороны администрации президента США Джо Байдена. Болтон подчеркнул, что Вашингтон уже не помогает Тель-Авиву так, как это было раньше.

"Я не вижу, как это [сделка с ХАМАС], в целом, приносит стратегическую пользу Израилю. Я уверен, что израильские силы обороны извлекут некоторую выгоду из паузы... но, по сути, время здесь на стороне ХАМАС. Я действительно понимаю гуманитарные проблемы, но есть 220 заложников и 9 млн других граждан Израиля, которым угрожает не только ХАМАС, но и "Хезболла" и в основном Иран", - заключил экс-советник президента США.