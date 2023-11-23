Восход националистов в Нидерландах

Автор: Байрам Эльшадов

К сожалению, в Нидерландах, чудесной стране, которая многого добилась за счет своих собственных сил и обладает богатой историей, в последние десятилетия заметны явные антиисламские тенденции. Справедливости ради надо отметить, что антиисламские нарративы распространяются политиками, стремящимися сделать на этой волне карьеру, а обычные люди не делают особой разницы между представителями различных религий и национальностей.

Но, к сожалению, на смену антиисламским политикам, таким как убитый Пим Фортейн, Герт Уилдерс приходят новые лица. И весьма удивительно, что в авангарде новой школы антиисламского политического курса стоит Дилан Йешилгёз-Зегериус, этническая турчанка, семья которой бежала из Турции в Нидерланды, когда Дилан было семь лет.

Политик, выросшая в Нидерландах, сегодня считается одним из кандидатов, которые могут стать следующим премьер-министром страны. Ее взгляды можно охарактеризовать как правые, так как Йешилгёз-Зегериус выступает за ограничение миграции. Что весьма иронично, учитывая, историю ее семьи. И, кстати, одним из главных аргументов ее оппонентов является то, что если бы в Нидерландах практиковалась такая политика, то ее семья не попала бы в страну.

Еще один пункт, который весьма важен. Позиция Йешилгёз-Зегериус должна рассматриваться через призму враждебного отношения к Турции и предвзятого взгляда на ислам. Ее отец Юсель Ешилгёз был членом курдской организации PПК и перебрался в Нидерланды в 1984 г. в результате преследований. Эти события повлияли на политические взгляды Йешилгёз, которые носят откровенный антитурецкий характер.

На одном из фото, сделанном в ее кабинете, видно фото 106-летней армянки с оружием, сделанное во время Первой Карабахской войны в 1988-1994 гг.

Второй антиисламский кандидат, популярность которого переживает ренессанс, скандально известный Герт Уилдерс. Этот политик является ярым антиисламистом, и по сравнению с ним такие как Йешилгез-Зегериус являются настоящими ангелами и умеренными.

Но, с другой стороны, может, Йешилгёз-Зегериус и не такой и ангел. Предыдущий премьер-министр Марк Рютте, который продержался на своем посту долгие 13 лет, в том числе благодаря умению создавать коалиции. При этом, Рютте не был сторонником формирования коалиции с Уилдерсом. А этническая турчанка Дилан готова пойти на такой шаг.

Да и результаты экзит-поллов показывают, что партия Уилдерса получит 37 мест в парламенте, что указывает на тревожную тенденцию для мусульман и исламских государств. Но и не только для них.

Плохие новости для ЕС

Успех правых политиков в Нидерландах является очень тревожным сигналом для ЕС. Уилдерс, возможно, самый крупный евроскептик в Нидерландах и укрепление его политических позиций в стране может привести к фрагментации экономического блока.

Для Уилдерса важным пунктом является значительное уменьшение финансирования ЕС. Также, дипломатично выражаясь, он не является поклонником Европейского Парламента. И один конкретный пункт позиции Уилдерса, Nexit (по аналогии с Brexit) - референдум по выводу страны из ЕС, является самой крупной угрозой для Брюсселя с начала десятилетия.

Правда, граждане страны не горят желанием покидать ЕС. Но даже если развод Нидерландов и ЕС не состоится, существующие индикаторы указывают на то, что Уилдерс будет ставить палки в колеса ЕС, что существенно ослабит блок и ударит по достижению консенсуса по ключевым вопросам.

Но еще одна проблема связана с тем, что пример Уилдерса может стать заразительным. И если в других странах правые политики достигнут аналогичных результатов, то более глубокий раскол в ЕС станет лишь вопросом времени.

Причина возрождения антиисламских настроений

Ситуация в европейских странах сложная. Даже не посвященный человек может заметить, что в Европе прослеживаются тенденции к столкновению цивилизаций. И если искать причины, которые привели к тому, что в Европе набирают популярность правые и крайне-правые политики, то можно сказать, что они умело воспользовались ситуацией. Ведь судьба предоставила правым исторический шанс из-за войны на Ближнем Востоке. С начала конфликта было проведено значительное количество акций, направленных на поддержку Палестины, а в некоторых случаях и акции в поддержку ХАМАС.

Это дало правым шанс указать на историческую точность своего атиисламского политического подхода. И в дополнение к этому, это стало сильным ударом по левым либералам, которые доминировали в европейской политике в течение последних десятилетий. Конечно, левые либералы не были идеальными. Их идеи можно назвать идеалистическими и чуть наивными, но левые либералы не демонстрировали предвзятого подхода к людям других культур и вер, в то время как правые выступают за сохранение самобытности своих народов.

Если доминирование левых и правых в Европе может напомнить циклы, которые сменяют друг друга, то говорить с новой правыми европейскими странами может стать значительно сложнее. Особенно для таких государств, как Азербайджан или Турция, которые придерживаются своей стратегии и предпочитают не следовать слепо за другими странами. И хоть на данный момент нет ясности по вопросу о том, как Йешилгёз-Зегериус и Уилдерс будут строить будущий внешнеполитический курс страны, можно сделать предположение о том, что он будет менее рациональным и больше основанным на собственных неправильных убеждениях, что является абсолютно ожидаемым. Ведь политики являются такими же людьми, как и все остальные и склонны к такой же системе мышления.

Но восхождение на политический олимп в Нидерландах Йешилгёз-Зегериус и Уилдерса является очень тревожным и опасным знаком. Для Нидерландов, мусульман и ЕС.