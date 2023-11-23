Турция оставляет Швецию в подвешенном состоянии

Власти Турции проинформировали НАТО, что не смогут ратифицировать заявку Швеции о членстве до встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе 28-29 ноября.

Как передает Day.Az со ссылктй на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

Источники агентства указали, что комиссия по иностранным делам турецкого парламента может возобновить обсуждение вопроса ратификации 28 или 29 ноября. Некоторые представители НАТО рассчитывали, что к встрече глав МИД Швеция уже сможет стать членом альянса, и будет организована соответствующая церемония, отмечает Reuters.

Законопроект сначала должна ратифицировать комиссия парламента Турции, затем проголосует весь парламент - это голосование может произойти через несколько дней или недель после решения комиссии. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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