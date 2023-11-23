Гендиректор МАГАТЭ сообщил о сильном выбросе из ядерного реактора в КНДР

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил Совету управляющих агентством о сильном оттоке воды на легководном реакторе (LWR), расположенном на одном из ключевых ядерных комплексов Северной Кореи в Йонбёне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, он назвал это признаком продолжения работы над северокорейсокй ядерной программой.

"Повышенный уровень активности наблюдался на LWR и вблизи него, а с середины октября 2023 года наблюдался сильный сброс воды из системы охлаждения LWR. Эти наблюдения подтверждают, что LWR введен в эксплуатацию", - сказал он.

По его словам, "ядерный полигон в Пунгери по-прежнему готов к проведению нового ядерного испытания, что противоречит резолюциям Совета безопасности ООН и является причиной для серьезного беспокойства".

Гросси напомнил, что продолжение ядерной программы КНДР является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, и выразил в связи с этим глубокое сожаление. Он призвал Пхеньян соблюдать требования резолюций Совбеза сотрудничать с МАГАТЭ для эффективной реализации Соглашения о гарантиях по ДНЯО.

"Агентство и далее готово играть важную роль в проверке развития ядерной программы КНДР", - сказал Гросси.

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