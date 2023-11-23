Израиль не видит причин для тревоги

Вступление в силу соглашения Израиля и ХАМАС о прекращении огня и об обмене израильских заложников на палестинских заключенных отложено минимум на сутки из-за продолжающихся согласований схемы обмена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, пишет The Times of Israel.

Израильский источник издания объяснил задержку тем, что документ об исполнении условий соглашения обе стороны еще не подписали. Другой источник газеты добавил, что окончательно не согласован механизм обмена и что ХАМАС не передал израильской стороне список первых заложников, которые будут освобождены. Оба собеседника The Times of Israel выразили надежду, что сделка начнет исполняться утром в пятницу 24 ноября.

В полночь о том, что прекращение огня и обмен заложников и заключенных начнется не раньше утра пятницы, заявил советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. Он объяснил это тем, что переговоры продолжаются. Израильские военные до вступления соглашения в силу продолжают операцию против ХАМАС.

Израильский источник, близкий к переговорам, сказал Ha'aretz, что переговоры затягиваются из-за необходимости решать организационные вопросы и что нет повода для тревоги.

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